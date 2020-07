Lo spettacolo del tramonto o quello del bricolage

Non è il tramonto dietro i monti ne’ l’ombra della Maiella che si proietta sul mare. Non è nemmeno il faro di Punta Penna che segna il tempo e l’orientamento. Non è nemmeno la spiaggia dorata ed il profilo del Gargano in fondo, a sud. Nemmeno i profumi di arrosti e di fritti. Nemmeno la luna che si specchia sul mare. Ciò che emoziona davvero , in fondo a tutto, devi conquistarlo passando per i prodigi dei panni puliscitutto, dei tappeti magici e delle virtù del miglior pulisci vetri del mondo. In fondo, vale la fatica di un viaggio, c’è il paradiso, un parco delle meraviglie. Come ritrovarsi bambini a Legoland, eccolo: il banco ferramenta più fornito della penisola. Mille colori e giraviti di tutti i tipi. Brucole e mannaie e seghe e zappe e compressori ed ogni tipo di lama e di girabulloni, insieme ad ogni misura di piedi di porco. Uno spettacolo variopinto che accende la fantasia del bricolage. Solo una domanda ti resta, ma a chi e a cosa servono tanti piedi di porco?