Walter Tosto assume 20 giovani dopo corsi gratuiti per diplomati e laureati

Mille e ottocento ore di formazione, suddivise tra lezioni teoriche (600), attività di laboratorio (400) e stage (800) all'interno di uffici e stabilimenti produttivi della Walter Tosto SpA, azienda abruzzese con sede a Chieti, da anni brand di riferimento nei mercati nazionali e internazionali del comparto metalmeccanico della caldareria: si è appena concluso, mantenendo numeri ed indicatori positivi, il corso gratuito per Tecnico Superiore dell'industria 4.0: "Progettazione e fabbricazione di sistemi critici per il settore Energia" organizzato dall'Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica dell'Aquila (ITSEE), in collaborazione con la stessa Walter Tosto. Sui 23 partecipanti al programma riservato a giovani diplomati e laureati, 20 sono stati assunti dall'azienda leader del comparto metalmeccanico della caldareria, che progetta e realizza apparecchi tecnologici in pressione di enormi dimensioni che esporta in tutto il mondo verso una importante clientela nelle industrie dell'oil & gas, del petrolchimico e della produzione di energia.Gli studenti proseguiranno il loro percorso nelle aree Qualità, Saldatura, Ufficio Tecnico, Gestione Commesse, Produzione, Preventivi e Acquisti. Intanto, sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi ai quali è prevista la partecipazione di 60 giovani diplomati e diplomati che verranno individuati dopo le selezioni. "Dopo il periodo difficile che il nostro Paese ha attraversato ed ancora sta attraversando a causa dell'emergenza sanitaria e sociale del coronavirus, abbiamo voluto dare un segnale positivo al territorio con l'inserimento di 20 ragazzi su 23, un numero ben più alto di quello che ci eravamo prefissati ad inizio corso, nel 2018", commenta Luca Tosto, Amministratore Delegato dell'azienda Walter Tosto SpA. Secondo le statistiche, le iniziative finora messe in campo dall' ITSEE hanno consentito a 9 studenti su 10 di trovare lavoro entro 12 mesi. L'obiettivo di ITSEE da anni è proprio quello di soddisfare il fabbisogno occupazionale di aziende fortemente in crescita, nonché di sviluppare una formazione altamente qualificante per i giovani diplomati e laureati con un percorso gratuito, innovativo basato sul nuovo paradigma dell'industria 4.0. "L'Itsee dell'Aquila è un'Accademia virtuosa, una realtà importante per il capoluogo di regione, perché è una risposta reale al problema occupazionale di tutto l'Abruzzo per coloro che sono interessati ai settori dell'efficienza energetica e dell'edilizia sostenibile. I numeri parlano chiaro, basti citare i 20 ragazzi diplomati assunti alla Walter Tosto di Chieti e i 120 studenti che frequentano i nostri corsi, completamente gratuiti, partecipando a progetti europei e collaborando con aziende leader del settore", spiega Carlo Imperatore, presidente della Fondazione ITSEE dell'Aquila.