D'Alfonso eletto al Senato come presidente Commissione Finanze

Secondo e ultimo round in Senato per l'elezione dei vertici delle commissioni parlamentari: alla guida della commissione Finanze di Palazzo Madama arriva Luciano D'Alfonso (senatore Pd, che ha ottenuto 4 voti in più). "Siamo stupiti e fortemente contrariati dalla decisione assunta a Roma.

Chi conosce la storia politica della nostra regione non ha bisogno di troppe spiegazioni per capire che una simile nomina rappresenta uno schiaffo ad anni di battaglie portate avanti dal M5S in Abruzzo a tutela della cosa pubblica e del territorio" ad affermarlo sono i consiglieri regionali abruzzesi del MoVimento 5 Stelle Sara Marcozzi, Domenico Pettinari e Pietro Smargiassi, già consiglieri di opposizione alla Giunta D'Alfonso nella passata legislatura in Regione Abruzzo.