Pugile vastese a Roma per il Trofeo delle Cinture

Sul ring di Roma il quarto match da professionista per il giovane pugile vastese Luigi Alfieri.

Stasera, intorno alle 22,30, sfida al padrone di casa Pietro Rossetti, finora imbattuto negli otto match affrontati da 'pro', con il palio il Trofeo delle Cinture edizione 2020.

L'anno scorso il debutto da professionista per Alfieri, vincendo a San Salvo. Poi successo in un incontro organizzato al PalaBCC di Vasto e, a seguire, alla semifinale del Trofeo delle Cinture in Sardegna, nella categoria dei Pesi Welter, competizione organizzata dalla WBC-FPI.

La sfida sarà visibile in streaming sul sito www.thewartv.com.

Alfieri fa parte del team della San Salvo Boxe, allenato da Domenico Urbano e Alfredo Campitelli, con la collaborazione del preparatore fisico Andrea Ialacci.

Stasera andrà a caccia del poker di successi.