Piazza San Vitale quest’anno non vestirà il suo più bel vestito da sera: “la cena del mosaico”

A causa dell' emergenza Covid-19 gli organizzatori del "Comitato San Salvo LavOra" non hanno potuto presentare il sesto appuntamento consecutivo con " la cena del mosaico". Piazza San Vitale nella serata di domani 1 agosto non verrà adibita come ristorante all' aperto, l'appuntamento raffinato ed esclusivo rivolto a 400 commensali riuniti per l'occasione tra le mura del quadrilatero Sansalvese. Il centro cittadino, a malincuore, perde una possibilità di essere vissuto in questa particolare ed eccezionale veste; appuntamento è però solo rimandato stando a quanto asserisce Osvaldo Menna, tra i principali organizzatori: << non abbiamo potuto fare diversamente, lunghi tempi organizzativi per un evento del genere; l'emergenza sanitaria ci ha fermati, ma se Dio vorrà saremo pronti il prossimo anno a continuare quella che sta diventando una tradizione a San Salvo>>.