Formazione: nasce Sistema per crediti formativi e competenze

Si è tenuto oggi il webinar conclusivo del Progetto Va.Le, che ha permesso di predisporre un Sistema integrato di riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze della Regione Abruzzo. Due anni di intenso lavoro che hanno permesso di allineare la Regione Abruzzo alla normativa nazionale e soprattutto uniformare la disciplina con le altre Regioni. Gli interventi degli attori istituzionali e privati, dei partner del progetto e la sentita partecipazione virtuale degli operatori e degli stakeholders del territorio, sono stati evidenza di un contesto istituzionale e sociale maturo e consapevole dell'inversione di tendenza in atto, che veicola il concetto dell'apprendimento come valorizzazione dell'individuo e della sua storia di vita. Da oggi, a supporto del diritto alla mobilità delle persone fra Paesi europei, tutte le qualificazioni rilasciate in Abruzzo sono spendibili a livello nazionale e il Repertorio regionale delle qualificazioni è formalmente presente nell'Atlante del Lavoro, nonché correlato al Quadro Nazionale delle Qualificazioni. Tanti gli operatori già abilitati per il riconoscimento dei crediti formativi ad personam che alimenteranno il relativo albo pubblico, così da consentire la capitalizzazione delle competenze della persona nell'ambito di percorsi standardizzati e riconosciuti. La Regione Abruzzo, oggi tra le prime in Italia sull'attuazione dei temi in argomento, vanta altresì, unica nel Paese, una sperimentazione per la messa in trasparenza degli apprendimenti su soggetti con disabilità neuropsichica, svolta in collaborazione con il Servizio Sigad della Asl n. 2 di Pescara. I risultati sono stati di rilievo in termini di pratiche istituzionali da implementare nel prossimo futuro e il feedback delle famiglie e dei ragazzi coinvolti decisamente entusiasmante.