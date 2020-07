Luigi Alfieri vince il Trofeo delle Cinture 2020

Vince ancora Luigi Alfieri: il giovane pugile vastese, ieri sera sul ring di Roma, si è aggiudicato il “Trofeo delle Cinuture" WBC/FPI nella categoria dei Pesi Welter, edizione 2020.

La vittoria la conquista ai punti contro il padrone di casa Pietro Rossetti, al primo stop in otto match da 'pro', al termine di un combattimento che ha visto Alfieri capace di gestire il match in maniera egregia, nonostante un fastidioso dolore alla mano destra che lo ha colpito sin dalla seconda ripresa. Per Alfieri, sempre seguito dai maestri Domenico Urbano e Alfredo Campitelli della San Salvo Boxe e dal preparatore atletico Andrea Ialacci, braccia in alto e conquista della quarta vittoria su quattro incontri in una carriera professionistica che è iniziata per lui, pugile di talento e di grande prospettiva, in modo sicuramente positivo ed incoraggiante.