Da domani, primo agosto, ripartono i treni storici della Transiberiana d'Italia

Ripartono dalla stazione di Sulmona domani, sabato 1 agosto, alle 8.45 i treni storici sulla Transiberiana d'Italia, dopo il lockdown per l'emergenza sanitaria. Prima della partenza, evento con gli sbandieratori della Giostra per salutare una nuova stagione per i treni storici. Il sindaco Annamaria Casini salirà a bordo del convoglio che condurrà i turisti sul suggestivo percorso. Oggi il sindaco ha incontrato a palazzo San Francesco il direttore generale di Fondazione FS italiane Luigi Cantamessa, nella convinzione che i treni storici, come le ciclovie, siano una risorsa per il rilancio turistico del territorio, nell'ottica di un turismo lento e sostenibile. "Stiamo lavorando moltissimo in questi anni per creare le condizioni per raggiungere questo obiettivo insieme a tutti i sindaci del territorio, con Sulmona al centro di un sistema di viabilità ferroviaria in cui il treno storico è l'asse principale su cui costruire il rilancio della nostra area" ha detto il sindaco.