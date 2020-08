Una meravigliosa Lara ha incantato Piazza San Vitale

Una piazza San Vitale con tutti i posti a sedere occupati e sono state contate persone anche in piedi,hanno assistito al concerto della cantautrice sansalvese Lara Molino.La serata e' stata introdotta dal sindsindaco Tiziana Magnacca e dall'assessore alla cultura Maria Travaglini cui hanno annunciato che uno dei canti di Lara dedicati a quesa citta' insieme alle foto di Antonino Vicoli saranno dei punti fermi delle campagne promozionali volte a far conoscere San Salvo al resto del mondo.Tema del nuovo entusiasmante spettacolo:"Donne,Santi e Briganti".Lara appena e' salita sul palco ha introdotto il suo spettacolo con alcune citazioni prese dal Vangelo odierno:"Nessuno e' perfetto in patria" ed ha inoltre sottolineato l'importanza della sua fede.Voce,chitarra e tamburello di Lara sono stati accompagnati dalla fisarmonica di Giuseppe Di Falco per regalare alla platea canzoni in lingua abruzzese,napoletano

marchigiano,romanesco e antichi canti risalenti agli anni "500" e" 700".A far da cornice allo spettacolo non e' mancata di certo la simpatia e la spontanieta' della cantautrice sansalvese che e' riuscita a strappare anche diverse risate al pubblico presente.A fine serata una punta di rammarico per una Italia che non sa riconoscere il giusto valore di alcuni lavori artistici ed intellettuali.Presente,in rappresentanza dell'amministrazione comunale,Giancarlo Lippis.

Foto Giuseppe Di Paolo