Auguri alla Nenna D’Antonio, la “Signora d’Abruzzo”

Il 2 di agosto è il compleanno dell’onorevole Anna Nenna D’Antonio.

Nel farle gli auguri, a nome personale e certo di interpretare anche i sentimenti di moltissimi abruzzesi e non, colgo l’occasione per ricordare chi è la “Signora“.

Parlo di una donna che ha segnato la storia di un’epoca della Politica in chiave femminile, quando per le donne non era facile accedere ai posti di rilievo in quell’ambito.

Ha iniziato la sua carriera ricoprendo la carica di assessore presso il Comune di San Vito, per poi diventare consigliere provinciale, assessore regionale all’industria e artigianato e successivamente alla sanità, e poi Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, prima donna in Italia a ricoprire quel ruolo.

Successivamente è stata per tre volte eletta al parlamento come deputato della Repubblica, e vice presidente del gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana, oltre che componente del consiglio nazionale della Democrazia Cristiana e fondatrice del partito della Democrazia Cristiana, del quale è stata Presidente nazionale.

Dal 2016, in seguito alla inaugurazione della “Sala delle Donne“ presso il Palazzo di Montecitorio, da parte dell’allora Presidente della Camera Laura Boldrini, occupa il posto di “prima donna Presidente di Regione“, tra le donne che "per prima" hanno fatto la Repubblica Italiana.

A lei quindi la riconoscenza per il suo modo di interpretare la Politica, al servizio della sua gente, e per la tenacia, la lungimiranza, la passione e la capacità di fare prevalere la ragione delle idee, le esigenze della sua terra e i princìpi della cristianità, attraverso il confronto appassionato e democratico, che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare la sua vita.

Orgogliosi di avere nella nostra Regione e nella nostra Italia una donna come lei.

Auguri "Signora"!



Eugenio SPADANO

Presidente del Consiglio Comunale di San Salvo.