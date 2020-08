Giovane pescarese minaccia suicidio da viadotto A14, salvato

È stata tratta in salvo la persona che dalle 9 di stamani, sull'autostrada A14, minacciava di lanciarsi nel vuoto, dal viadotto Cerrano, alto 90 metri. Si tratta di un giovane del Pescarese con problemi di natura psichiatrica. Ad occuparsi della trattativa sono stati prima gli agenti della Polizia stradale della Sottosezione autostradale di Pescara Nord e poi personale sanitario specializzato. In corso le operazioni per la riapertura della tratta autostradale tra Pescara Ovest e Atri Pineto, dove le code, complessivamente, hanno raggiunto i dieci chilometri. Paralizzata, nella zona, anche la viabilità ordinaria. Sul posto hanno operato il 118, con due ambulanze, tra cui quella della Croce Rossa Italiana di Pescara, i vigili del fuoco, la polizia autostradale e il personale di Autostrade.