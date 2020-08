Sulle spiagge libere di Termoli arrivano 16 steward

Arrivano gli steward nelle spiagge libere di Termoli. Da domani 16 giovani saranno operativi negli arenili della città. L'iniziativa, illustrata oggi in Comune dall'assessore al Turismo Michele Barile, rientra nel progetto "Spiagge sicure" promosso dalla Regione Molise che ha finanziato per 48 mila euro il servizio. "I fondi regionali - spiega Barile - sono stati utilizzati per l'attività dei giovani e in parte per la locazione di toilette chimiche dislocate nelle zone delle spiagge libere". Il reperimento degli steward è stato affidato a una società di vigilanza. I 16 giovani saranno in servizio ad agosto e si occuperanno anche di segnalare eventuali assembramenti o situazioni contrarie alle disposizioni previste dal Governo nazionale nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.