Un successo lo spettacolo della Compagnia Orizzonte Teatro "Tra i vicoli di Napoli" a San Salvo Marina

Le serate a San Salvo Marina sono caratterizzate da un'ordinata e coinvolgente partecipazione di pubblico nel rispetto delle regole Anti-Covid.Questi sono eventi organizzati dall'amministrazione comunale sansalvese per quest'estate 2020.Ieri sera nel piazzale Cristoforo Colombo a San Salvo Marina si e' svolto lo spettacolo "Tra i Vicoli di Napoli" portato in scena dalla compagnia Orizzonte Teatro.A questa manifestazione hanno preso parte un nutrito numero di spettatori e moltissime persone si sono riversate sul lungomare Cristoforo Colombo per rivitalizzare anche la marina.L'evento e' stato organizzato da Eventi e Servizi srl con il supporto del comune di San Salvo.Tutto il pubblico presente hanno intonato con gli artisti le canzoni diventando così una vera e propria platea.

Viva l'estate sansalvese 2020