L'Abruzzo in cucina: zucchine ripiene di profumi

Le zucchine sono le regine dell'estate. In questo periodo se ne trovano di tutti i tipi e in grande quantità. Versatili e salutari, sono alleate dei pranzi estivi.

Ecco una ricetta classica rivisitata in chiave abruzzese, le zucchine ripiene di odori.

Ingredienti:

- 4 zucchine tonde

- 6 cucchiai di ricotta di pecora

- 1 cucchiaino di curcuma

- 1 mazzetto di erbe aromatiche miste a piacere

- 2 cucchiai di olio extravergine di oliva

- un po' di pecorino stagionato grattugiato

- pepe

- sale

Procedimento:

Pre-riscaldate il forno a 170°C. In una pentola fate bollire dell’acqua e aggiungete un cucchiaio di sale grosso. Immergete le zucchine intere e sbollentarle per 5-7 minuti (a seconda della grandezza). Lasciarle intiepidire.

Tagliare le “teste” delle zucchine e con un cucchiaio, svuotarle avendo cura di non rompere i bordi o il fondo. Capovolgete le zucchine vuote su un canovaccio per eliminare l’acqua in eccesso. Rimuovere i semi troppo grossi dalla polpa e tritatela finemente. Mettetela in un colino per eliminare l’acqua il più possibile.

Tritare le erbe e mettere in una ciotola con la ricotta, l’olio, la curcuma, il sale e il pepe. Lavorate il tutto fino ad ottenere un composto cremoso ed omogeneo. Strizzare la zucchina e aggiungere alla ricotta. Amalgamate bene il tutto e farcite le zucchine. Finire con un po’ di pecorino grattugiato, un filo d’olio ed infornare per 15-20 minuti.

Ottime a temperatura ambiente anche il giorno dopo.