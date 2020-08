Un calcio al Covid-19

Mercoledi' scorso presso il campo da calcio di via Stingi sono scesi in campo i ragazzi delle due Parrocchie sansalvesi:San Giuseppe e San Nicola.I ragazzi erano tutti in ottima forma ed hanno giocato una bellissima partita con il risultato finale di 16-2 per i ragazzi della parrocchia San Giuseppe.I ragazzi sono rimasti veramente contenti di tornare di nuovo in campo dopo mesi di stop legati al Covid-19.Il prossimo appuntamento con la partita dei ragazzi e' stata fissata per domani sera alle ore 21:00 in assenza di tifoseria.