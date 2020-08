Caldo torrido a Termoli e in Basso Molise. L'afa, soprattutto nella città adriatica, ha fatto schizzare in alto il termometro. Ieri la temperatura percepita a Termoli è stata di 49 gradi centigradi anche a causa dell'umidità elevata. "Siamo in spiaggia per cercare un po' di refrigerio" hanno detto alcune famiglie recatisi al mare da Campobasso e dal beneventano.