"Wellness workout", appuntamento venerdì 7 agosto a San Salvo

"Fit5 Studio del Movimento" e il "Cammini & Benessere - InItinere" comunicano che venerdì 7 agosto, a San Salvo città (Ch), si svolgerà l'evento " WELLNESS WORKOUT, silent fitness e cammino tra luci ed ombre della nostra città". Un evento tutto nuovo ed esclusivo nel suo genere: un mix di cammino dinamico e attività fisica, adatta a tutti, nessuno escluso. Una magica serata per tutti e tutte le età, caratterizza da: soft sport; attività fisica semplice; cammini, andature ed esercizi fisici alla portata di tutti; condivisione di emozioni; occasione di socializzazione e conoscenze, da vivere tutti assieme percorrendo scenari incantevoli e positivamente suggestivi. Il tutto in una location emozionante quale è il centro di San Salvo, intriso di storia, cultura e tradizioni, e in un percorso variegato, percorribile da tutti, comodo e sicuro, utilizzando cuffie diramanti contemporaneamente musica, informazioni, curiosità e aneddoti.

Il ritrovo per il ritiro cuffie, opportunamente sanificate e dotate di copri cuffia usa e getta, è fissato per le ore 19.30 presso “Fit5 Studio del Movimento”, in via Sandro Pertini, a San Salvo, l’inizio delle attività alle ore 21,00. La conclusione è prevista per le ore 22.30, sempre presso “Fit5 Studio del Movimento”. Il costo di partecipazione è di soli 10€ e comprende l'uso della cuffia, da restituire alla fine dell’evento, che si svolgerà nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19.

Per informazioni bisogna contattare i numeri: 3890135587 (Fit5 Studio del Moviment) oppure il 3476238600 (Stefano Suriani – Cammini e Benessere – InItinere) . Per prenotare la cuffia è possibile recarsi: presso Fit5 Studio del Movimento, in via Sandro Pertini a San Salvo; Armonie Intimo, all’interno del Centro Insieme, a San Salvo; a Vasto alla Lavanderia Tixan, in via Ciccarone119/B.