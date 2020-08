Traffico ferroviario sospeso a causa dell'incendio alla stazione di Vasto - San Salvo

Per permettere ai vigili del fuoco di completare le operazioni di spegnimento e per mettere in sicurezza i viaggiatori, Trenitalia comunica la sospensione del traffico dei treni sulla linea Bari - Pescara.

I Treni direttamente coinvolti sono:

• FA 8865 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)

• FA 8889 Milano Centrale (12:05) - Lecce (21:00)

• FB 8890 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:08)

• IC 607 Bologna Centrale (12:00) - Bari Centrale (19:00)

• IC 614 Bari Centrale (13:55) - Bologna Centrale (21:00)

• R 12035 Pescara (15:05) - Termoli (16:20)

• R 12090 Termoli (15:40) - Pescara (16:55)

• R 12124 Termoli (16:40) - Pescara (17:55)