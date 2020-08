“Rezophonic e Cristina Scabbia” in concerto a San Salvo

Cresce l’attesa per il concerto gratuito Rezophonic e Cristina Scabbia in Piazza San Vitale a San Salvo.

Venerdì 7 agosto alle 21:30, il super gruppo musicale e sociale italiano nato nel 2006 dal musicista ed autore Mario Riso, verrà rappresentato da Ketty Passa, Kg Man, Amerigo Vitiello, Andrea Butturini, Marco Priotti, Pietro Quilichini, Giuseppe Fiori, Mario Riso, Federico Morra e Federico Malandrino.

L’evento, che vedrà come ospite speciale Cristina Scabbia (voce femminile della rock band Lacuna Coil), sarà aperto dalla electro-pop band Deneb e si svolgerà rispettando le misure anti - Covid previste dal governo.

L’ingresso è previsto dalle ore 20.45 presso La Porta della Terra.