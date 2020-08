L’incendio è arrivato sulle dune, elicottero Vigili del Fuoco in azione, chiusa la ss 16

Il vento alimenta le fiamme propagando verso nord. Il rogo divampato alle spalle della stazione sta continuando ad ampliarsi in una sempre più vasta area che in questi istanti arriva all'inizio del lungomare di Vasto Marina. La statale 16 è stata interdetta al transito. Un elicottero dei vigili del fuoco sta provando a domare l'incendio che ormai ha divorato buona parte della vegetazione costeggiante la pista ciclopedonale e la spiaggia. Paura anche per alcuni residenti della abitazioni e alberghi adiacenti.