Convocato per il 6 agosto il consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria per giovedì 6 agosto 2020 alle ore 9.00 in prima convocazione ed eventuale seconda per giovedì 6 agosto 2020 alle ore 10.00.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Esame delle condizioni previste dal capo II titolo III D.Lg.s. 267/2000 in capo al sindaco e ai consiglieri comunali eletti in occasione della consultazione elettorale del 11 giugno 2017 – Surroga consigliere Faga - Provvedimenti

2. Presa d’atto della nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vice sindaco. Art. 46 e 47 del D.Lgs. n 267/2000 ed art. 21 dello Statuto comunale

3. Art.54 regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza

4. Permuta e alienazione di porzione di terreno adiacente via Bachelet - via Grasceta - Ditta Menna Giuseppe – Provvedimenti

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.