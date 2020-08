"Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri; di far sentire a tutti i tuoi amici che c’è qualcosa di grande in loro; di guardare al lato bello di ogni cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà."

Loredana, ci hai trasmesso tutto questo e vivi ogni giorno nei nostri cuori, grazie per ricordarcelo sempre!