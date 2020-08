A San Salvo torna il Beach Bocce Tour

Torna sulle spiagge italiane il Beach Bocce Tour organizzato dalla Federazione Italiana Bocce. La specialità da spiaggia della disciplina boccistica, dopo il tour promozionale del 2018 e il grande successo dell’edizione 2019, conclusasi con le finali nazionali a San Benedetto del Tronto, è pronta a far rivivere momenti di divertimento lungo le coste italiane.

Lo scorso anno a guadagnare la finale nazionale era stata la coppia abruzzese composta da Giovanni Bozzino e Salvatore D'Aulerio entrambi di San Salvo.

Diverse le tappe previste in Abruzzo; si esordirà a San Salvo (CH) con due giornate: il 5 Agosto nello stabilimento balneare Playa Hermosa e il 7 Agosto al Beach Village Poseidon. Sono in programma delle date anche a Roseto degli Abruzzi e di nuovo in provincia di Chieti a Vasto.

La specialità del Beach Bocce si giocherà nella massima sicurezza, sia perché le bocce non sono uno sport da contatto sia perché è possibile rispettare, con costanza e puntualità, il distanziamento sociale tra i giocatori.

“L’edizione 2020 del tour del Beach Bocce, che rispetterà tutti i protocolli per prevenire il contagio da Covid-19, sarà una grande vetrina per tutto il movimento boccistico. Le bocce in riva al mare, infatti, rappresentano la migliore pubblicità per la disciplina sportiva – ha spiegato il Commissario Straordinario dell’Abruzzo e Consigliere Federale delegato all'organizzazione del Beach Bocce Tour Gregorio Gregori, continuando- Sono soddisfatto del riscontro che sta riscuotendo questa manifestazione e che sta facendo avvicinare al nostro sport anche tanti neofiti che non si erano mai cimentati nella nostra disciplina. Un bellissimo messaggio positivo e di speranza in un’estate sicuramente singolare”.

Per informazioni ed iscrizioni alle tappe del Beach Bocce Tour a San Salvo (CH) è a disposizione il numero telefonico 389.0022204