Tirocini e apprendistato: prorogate misure straordinarie fino al 15 ottobre

Via libera alla proroga anche per i tirocini extracurriculari e l'apprendistato professionalizzante. Gli uffici regionali del Dipartimento Lavoro hanno emesso un avviso nel quale si conferma che le misure adottate in via straordinaria e d'urgenza a causa del Covid-19 sono prorogate fino 15 ottobre 2020. In particolare si fa riferimento, per quanto riguarda la materia dei tirocini extracurriculari, all'ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 64 del 22.05.2020, art. 2 comma 1, e per quanto riguarda la materia dell'apprendistato professionalizzante, alle disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale DPG007/164 dell'8 luglio 2020.