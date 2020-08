Nuovi e colorati cestini per i rifiuti sul lungomare Cristoforo Colombo

Il personale dell’Ufficio Manutenzione ha collocato questa mattina sul lungomare Cristoforo Colombo ventidue cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. Erano presenti l’assessore all’Ambiente Tony Faga e l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis.

“Un impegno a mantenere pulito il lungomare che deve incominciare dalla collaborazione dei cittadini che devono essere posti nelle condizioni di poter conferire con adeguate modalità. Per questa ragione abbiamo collocato questi nuovi cestini che contribuiscono anche all’arredo urbano. Le aperture sono fatte in maniera tale – commenta l’assessore Faga – che non possano essere inserite le buste dei rifiuti come accadeva nel recente passato”.

Le aperture per la raccolta differenziata sono a forma di fiore e si caratterizzano con colori diversi (carta bianco, plastiche e lattine giallo, vetro verde e indifferenziato grigio scuro). L’assessore Lippis ricorda che da oltre un mese è attiva la nuova isola ecologica informatizzata collocata in via Berlinguer a San Salvo Marina che si presenta come una struttura a 5 sportelli per il conferimento di carta, plastica, vetro, organico, residuo. Inoltre ha un apposito vano per conferire pile esauste e farmaci scaduti.