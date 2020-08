Il saluto di fine anno ai bambini dell’asilo comunale Bambi

Con la consegna di un diploma e di un dono a ogni bambino si è concluso l’anno scolastico dell’asilo comunale Bambi.

Ieri pomeriggio il sindaco Tiziana Magnacca, accompagnata dal neo assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis e dalla responsabile del settore Natascia Dell’Osa, ha incontrato i piccoli ospiti dell’accogliente struttura di via Verdi – completamente ristrutturata ed efficientata due anni fa – e i loro genitori per un saluto al termine di un anno caratterizzato dalla pandemia.

“Sono felice ed emozionata nel rivedere tutti i bambini – ha detto il sindaco – che sono la luce per i nostri occhi e la speranza per il futuro di questa città. Verso di loro c’è un’attenzione maggiore perché costretti per lunghi mesi a stare chiusi in casa non vivendo in pienezza la loro età. Mi auguro – conclude – che con il nuovo anno scolastico possano recuperare la socialità persa a causa della mancanza di contatti con i loro coetanei”.

Il sindaco ha inoltre annunciato l’inizio dei lavori al vicino edificio che ospita gli alunni della scuola dell’Infanzia che per il nuovo anno scolastico troveranno ospitalità in via De Vito.

Con il lancio di palloncini colorati ha avuto termine l’incontro con i piccoli con l’annuncio che l’asilo comunale Bambi riaprirà le sue aule martedì 1 settembre.