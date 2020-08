Finalmente è ufficiale, riparte il Campionato di Serie A il 19 settembre

Dopo giorni di tensione e ansia per i tifosi del pallone, è finalmente giunta la notizia tanto attesa relativa alla ripartenza del Campionato di Serie A. Il Presidente Dal Puno e l’amministratore delegato De Siervo, dopo discussioni e confronti durati ore sono riusciti a spuntare un’intesa fra i vari Club. È stato così che alla fine del Consiglio di Lega dello scorso 3 agosto si è stabilito che la data dell’avvio sarà sabato 19 settembre e domenica 20 settembre 2020. Qualche giorno più in là rispetto all’ipotizzato 12 settembre, ma tutto sommato una data vicina che si presta comunque ad un conto alla rovescia di tutti gli appassionati.

Diversi i pareri dei Club sulla miglior data

Così è stato deciso vagliando i rischi, le necessità, le esigenze per la sicurezza e quelle delle varie squadre. La maggior parte di queste (13 società su 19, con il Napoli di De Laurentis astenuto) è favorevole alla data stabilita, purché vi fosse la possibilità di inserire un turno nel periodo delle festività natalizie a dicembre. Così facendo, infatti, si giocherà sino all’ultimo, fino al 23 dicembre e anche il 3 gennaio: le date della sosta natalizia sono state modificate.

Pochi i club che “combattevano” per il 12 settembre, ovvero quasi in continuità con gli impegni con le nazionali. Si trattava di Juve, Lazio, Milan e Atalanta che speravano nella data anticipata. In tutti i casi l’altra, di una settimana dopo, è stata quella accolta dalla FIGC e la decisione è ufficiale e definitiva.

Una volta terminato il Tour De Force si partirà con gli Europei e i Nazionali, senza molte pause.

Natale a parte, è prevista una sosta ad ottobre, quando gli Azzurri rispettivamente il 7 ed il 14 dovranno confrontarsi contro la Moldavia e poi con l’Olanda; e un’altra a novembre, poiché l’11 è previsto l’amichevole con l’Estonia, il 15 la partita contro la Polonia e il 18 contro la Bosnia. Un’altra pausa si prevede poi in primavera, a fine marzo.

Ripartono pronostici e scommesse degli appassionati

In realtà le squadre che abbiamo lasciato questa primavera sono quelle che rivedremo presto, a settembre, in campo, quindi chi le ha seguite ha già un’idea del tipo di gioco, dei punti deboli e di quelli di forza e qualche mese di pausa non avrà di certo cambiato granché le cose. In tutti i casi staremo a vedere come si svolgeranno le prime partite. Di certo tutti avranno grandi emozioni e potremmo anche stupirci nel vedere delle super performance: molti giocatori, infatti, li abbiamo visti nelle interviste davvero ansiosi e desiderosi di riprendere a giocare come bambini, cosa che non vedevamo forse da molto tempo.