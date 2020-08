A San Salvo nessun caso di Covd-19. Tutti guariti

“A San Salvo non abbiamo più alcun caso Covid-19 positivo. Anche l’ultima persona che era ancora malata è risultata negativa al doppio tampone. E’ una buona notizia che ci spinge comunque a vigilare e a mantenere il rispetto delle semplici regole di comportamento”. Sono le dichiarazioni del sindaco Tiziana Magnacca che ha ricevuto stamane l’ennesima comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione della Asl con l’elenco aggiornato dei pazienti che risultano tutti guariti.

Otto persone restano in quarantena, dei quali la metà fino al prossimo 14 agosto mentre i restanti 4 termineranno questa settimana, per essere rientrati dall’estero e sottoposti obbligatoriamente a misure di isolamento quarantenario domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva per quanto previsto dalle norme sanitarie.