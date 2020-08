Prodotto topico al centro di San Salvo l'8 e il 9 agosto

Sarà il centro di San Salvo ad ospitare il Prodotto topico sabato e domenica prossimi 8 e 9 agosto.

Si tratta del terzo e (probabilmente) ultimo appuntamento di questa stagione, considerato che gli eventi previsti in Molise o non si sono tenuti o non si terranno. In Abruzzo, invece, le serate programmate si svolgeranno tutte in virtù dell'Ordinanza emessa dal presidente della Regione ed anche per la volontà del Comitato organizzatore.

“Abbiamo ben volentieri accolto la proposta degli organizzatori per ospitare anche quest’anno le serate del prodotto topico – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – un’opportunità per creare occasione di fratellanza tra i vari comuni partecipanti grazie alla gastronomia. Un confronto tra i sapori che piace ai turisti che ben volentieri si fanno coinvolgere. Secondo appuntamento nel centro cittadino, dopo le prime serata sul lungomare di San Salvo”.

Orazio Di Stefano, organizzatore dell’evento, ha dichiarato: “Molti ci dicevano di non farle queste serate. Noi, invece, le abbiamo fatte in sicurezza, senza interrompere una tradizione e facendo lavorare piccoli produttori fermi da 5 mesi. Speriamo che anche questo week end andrà bene, come i precedenti. Avremo 60 prodotti topici di 40 località abruzzesi, molisane, campane, pugliesi, siciliane, marocchine, spagnole, thailandesi e senegalesi.

Questo secondo appuntamento sansalvese (il primo lo abbiamo avuto il mese scorso sul lungomare) è stato fortemente voluto dall'assessore Tonino Marcello, per far vivere anche il centro della città, che speriamo risponda bene, per aiutarci già dal prossimo anno a far fare un vero e proprio salto di qualità a questa impegnativa manifestazione”. Si ricorda che il Prodotto topico si svolge nel rispetto delle norme sanitarie e di prevenzione Covid.