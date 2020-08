Anche allo Zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni il personale sanitario entra gratis

Personale sanitario ospite dello Zood'abruzzo Rocca San Giovanni. E' rivolto a tutti gli operatori l'invito del Parco, che offre l'ingresso gratuito (valido per due persone) in segno di riconoscenza per l'attività svolta durante la pandemia. Per chi non lo conoscesse, lo Zoo d’Abruzzo è un parco faunistico con percorso pedonale in cui poter vedere gli animali a distanza molto ravvicinata. Le specie presenti sono provenienti da tutti i continenti: nel parco si trovano giraffe, rinoceronte, leone, zebre e lemuri del Madagascar, africani, elefanti e cammelli, specie animali australiane e americane ma anche europee, come daini, gufi, e altro ancora.. E' possibile interagire con gli animali, assistere a dimostrazioni didattiche e partecipare a laboratori interattivi che mettono in contatto diretto grandi e piccini con il mondo animale. Insomma un invito originale per rendere omaggio all'impegno e allo spirito di servizio degli operatori della sanità.