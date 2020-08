Conclusi i centri estivi organizzati dal comune di San Salvo

“Un caro saluto a tutti i bambini che hanno frequentato in queste settimane i nostri centri estivi. Siamo stati i primi ad attivarci, anche quando qualcuno ci sconsigliava a farli. Ma noi ci abbiamo creduto perché la prima attenzione è e resta verso le famiglie, in particolare quando hanno gli impegni lavorativi a cui provvedere, non avendo alcuna rete familiare che li sostiene”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca dopo la conclusione dei campi estivi organizzati dal Comune di San Salvo per i bambini dai 6 agli 11 anni che hanno avuto inizio il 29 giugno e completati ieri, venerdì 7 agosto.

“Campi estivi che abbiamo fortemente voluto prolungandoli anche di un’ulteriore settimana – aggiunge il sindaco – per aiutare i più piccoli alla socialità pur nel rispetto delle norme imposte dal decreto ministeriale”.

Le attività sono state svolte tutte all’aperto e in spiaggia con le la presenza di un’operatrice ogni sette bambini così come previsto dall’apposito Decreto post Covid-19.

“Per quest’Amministrazione comunale – conclude il sindaco – è un dovere sulla felicità dei nostri bambini e sulla serenità delle famiglie che ringraziamo per aver aderito ai nostri campi estivi”.