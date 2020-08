RiparTIAMO: inizia la campagna tesseramenti 2020/2021 dello Juventus club

RiparTIAMO

Ripartiamo. È questo lo slogan lanciato dallo JOFC di San Salvo per lanciare l'inizio della nuova campagna tesseramenti per la stagione 2020/2021. Prima, però, come di consueto, si tirano le somme della passata e travagliata stagione appena conclusa.

Infatti il Direttivo tutto porta a conoscenza i soci e simpatizzanti tutti che, nonostante il blocco anticipato delle iscrizioni dovute al lockdown, il numero di iscritti avuti nella stagione calcisticac2019/2020 si è discostato solo di alcune decine di unità rispetto al l'annata precedente. Più precisamente i soci totali sono stati 787, numero che ha permesso all'associazione di attestarsi al 21° posto nella classifica mondiale, circa 550 club, degli JOFC contro il 22° precedente.

Un ottimo lavoro di squadra che, come spesso capita, ha permesso di raggiungere traguardi sempre più brillanti e inattesi.

Il Direttivo coglie l'occasione per ringraziare per il loro grande lavoro svolto, tutti i referenti di zona dislocati lungo tutto il vastese e non.

Grazie a tutti VOI.

#riparTIAMO