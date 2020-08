L'Abruzzo in cucina: il ciabbotto

Secondo un amico abruzzese si chiama cosi perchè “abbotta”, ovvero “riempie”… ed infatti è un piatto che può essere considerato unico se mangiato in grandi quantità.

Diversamente è ottimo come contorno per la carne, come condimento per un piatto di pasta o come ripieno per una torta salata.

Affettate e tagliate a cubetti tutte le verdure, possibilmente dello stesso spessore.

Scaldate dell’olio extravergine d’oliva in una padella capiente e fate saltare la cipolla dolcemente, aggiungendo successivamente dell’acqua calda in modo che non sia fritta ma stufata.

Unite i vari ingredienti di volta in volta, in base al tempo di cottura: peperoni, melanzane, patate, zucchine, pomodori.

Ogni volta che aggiungete un ingrediente, salate leggermente e coprite con un coperchio. Se vi sembra che le verdure stiano friggendo aggiungete piccole dosi di acqua calda.

Fate cuocere a fuoco dolce.

La ciabbotta è pronta in circa 40 minuti, a seconda delle dimensioni delle verdure.

A cottura quasi ultimata, unite delle foglie di basilico e un filo di olio extravergine d’oliva.

Spegnete la fiamma e coprite con il coperchio.

Fate riposare qualche minuto e poi servite.

Io ho accompagnato la ciabbotta con del pane casareccio tostato e condito con un filo d’olio extravergine d’oliva.