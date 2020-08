San Salvo ha sete di cultura, lo straordinario Moscato con “ Ulisse” disseta la piazza

Quando ci sono eventi di spessore culturale la città di San Salvo risponde sempre bene; alto il livello professionale di Giacomo Moscato che ha incantato la piazza con l'interpretazione di " Ulisse" dell' Odissea di Omero, soddisfazione, gradimento e conferma per chi già aveva avuto modo di apprezzare l'attore toscano l'anno scorso, nella stessa piazza, con l'esibizione che vedeva narrare " L' inferno" di Dante.

Il commento di Virginio Di Pierro a fine serata: "Solo posti in piedi per Giacomo Moscato!

Nella serata del prodotto topico a San Salvo succede qualcosa di incredibile: Giacomo Moscato presenta il suo "Ulisse" e la piazza san Vitale si riempie all'inverosimile ed è caccia alla poltroncina ma ben presto restano solo posti in piedi.... Ma per Moscato ben vengano due ore in piedi. A fine spettacolo standing ovation e spettatori che si spellano le mani per applaudirlo e ringraziarlo per lo splendido viaggio di due ore a cui capitan Moscato/Ulisse ci ha resi partecipi.

A San Salvo la cultura con la C maiuscola ha un seguito e ieri sera ve ne è stata la dimostrazione!"

Complimenti vanno anche a Maria Travaglini, attento Assesore alla Cultura, che ha voluto ripetere e continuare l'esperienza di proporre alla città uno spettacolo quotato a livello nazionale.

Unico neo della serata l'inopportuna condivisione della data in calendario con il prodotto topico, distrazione organizzativa che ha penalizzato ambedue gli eventi; seppur di carattere diverso avrebbero comunque potuto ravvivare il centro in momenti diversi.