In Abruzzo, a Popoli, Vespa Piaggio da record realizzata all’ uncinetto

apprendia dalla divertente pagina Facebook " l' abruzzese fuori sede" della rappresentazione del mitico motociclo "Vespa" Piaggio icona di italianità e simbolo di stile italiano nel mondo intero. L'idea geniale, quanto bizzarra, è stata realizzata a Popoli e sarà un selfie poit per i curiosi. Vi riportiamo il contenuto del simpaticissimo post.

"Nuovo record per l’Abruzzo: La Vespa all’uncinetto può grossa del mondo. Dice: “Se ne sentiva il bisogno?”Scine, a Popoli (PE) scine.La città natale di Corradino D’Ascanio ha voluto omaggiare il geniale inventore della Vespa con un vespone monumentale in pura lana abruzzese; all’intriccicamento si sono applicate le commari uncinettine dell’associazione “Mani in lana”.La Vespa resterà come “selfie point” fino a quando non piove, credo, mo vediamo; comunque per il momento ci sta."

Foto da Vespa Club Popoli.