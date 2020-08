Il centrosinistra: “L’amministrazione specifichi nel dettaglio quali sono le strade interessate dal limite di velocità di 30 Km/h”

“L’amministrazione comunale di San Salvo e in particolare l’Assessore alla Viabilità, Fabio Raspa, indichino con chiarezza e nello specifico quali sono le strade interessate dal limite di velocità di 30 Km/h”. Lo hanno dichiarato i Consiglieri comunali del Pd, di Italia Viva e di Più San Salvo, Antonio Boschetti, Gennaro Luciano, Gianni Mariotti, Marika Bolognese e Fabio Travaglini dopo l’ordinanza - a firma del Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Marchioli - di istituzione del predetto limite di velocità e sulla quale i consiglieri comunali vogliono vederci chiaro e chiedono chiarezza.

“L’amministrazione comunale afferma, come si legge nell’ordinanza emessa, che “la maggior parte delle strade comunali hanno ai propri margini alberi di grosso fusto e che le radice di quest’ultimi, negli anni, hanno generato degli avvallamenti ai margine delle carreggiate creando pericolo per la circolazione veicolare e pedonale”, specificano i consiglieri del centrosinistra.

“Alla luce di ciò l’amministrazione comunale elenchi nel dettaglio quali sono le strade comunali interessate dagli alberi di grosso fusto le cui radici hanno generato avvallamenti sulla carreggiata e che ha scaturito la decisione di ridurre il limite di velocità da 50 Km/h a 30 Km/h”, – insistono ancora i consiglieri Bolognese, Boschetti, Luciano, Mariotti e Travaglini che continuano: “L'amministrazione comunale è ora che prenda seriamente in mano la situazione. L'istituzione di limiti di velocità, le soluzioni tampone a cui spesso ricorrono, non risolvono i problemi di una città che sta cadendo a pezzi. Le strade cittadine sono diventate delle vere e proprie mulattiere e l'immobilismo del centrodestra è preoccupante", affermano i consiglieri del centrosinistra che intervengono anche sul taglio dei pini in Via Pertini: "Ora che l'amministrazione comunale ha rimosso i pini ci dica come intende procedere per garantire la sicurezza veicolare vista la rimozione degli stessi".