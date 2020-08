Concluse le tappe del Topico: Di Stefano comunica i vincitori e ringrazia, a settembre la premiazione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Con la seconda serata al centro di San Salvo è terminata l' edizione (tutta abruzzese) del Prodotto topico 2020, che quest' anno è stato particolarmente impegnativa a causa delle norme sul coronavirus.

Le sette serate sono andate bene ed hanno dimostrato che era possibile fare questi eventi, sia pure con le dovute attenzioni.

Per questo ho l' obbligo morale, anche a nome dei 60 produttori topici, di ringraziare:

- il geom. Andrea Daniele, nostro tecnico della sicurezza, sempre attento e presente;

- le Amministrazioni comunali di San Salvo (per ben sei serate) e Casalbordino (per una serata) per il coraggio dimostrato;

- il Dott. Dino Di Fabio e la Protezione civile Fir Cb, per l' indispensabile contributo;

- lo staff familiare ed amicale che mi ha supportato e sopportato;

- il Sottosegretario di Stato, Gianluca Castaldi, e i deputati Carmela Grippa e Rosa Alba Testamento, che ci hanno onorato della loro presenza;

- i giurati per l' impegnativo compito di valutazione, considerato che questi nostri eventi sono anche un concorso gastronomico. A proposito del quale comunico le risultanze che la "Terna presidenziale Pascale - Marcovecchio - Amato" ha appena elaborato:

Categoria primi piatti:

1 ° classificato gourmet al tartufo di ATELETA;

Categoria secondi piatti: 1°classificato polpette di verdura di JELSI;

Categoria dolci: 1° classificato pizza dolce di BISENTI;

Categoria prodotti: 1° classificato amaro elisir di MONTALFANO - CUPELLO;

GRAN MENZIONI DELLA GIURIA:

PER LA CREATIVITA':

1) calamaro ripieno di patate e ventricina della COSTA MOLISANA;

2) gelato all' olio extravergine di olivo di CUPELLO;

3) gelato gastronomico del TRIGNO;

PER IL SENSO COMUNITARIO:

- Parrocchia di S. NICOLA SAN SALVO.

I premi saranno consegnati, come ogni anno a settembre, dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio nel Parco dei Priori di San Giovanni in Venere a Fossacesia.

Ods