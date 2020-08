Ieri sera le tre stelle della musica italiana a San Salvo marina. Soddisfazione del sindaco

"distanziamento sociale e uso della mascherina. Viviamo gli appuntamenti di un'estate di grandi eventi a San Salvo nella massima sicurezza per non pregiudicare tutti gli sforzi compiuti in questi mesi e per impedire che aumentino i casi di positività". A dichiararlo il sindaco Magnacca nel commentare lo spettacolo ospitato ieri sera nel piazzale Colombo con l'entusiasmante concerto di tre big della musica italiana: Bobby Solo, fiordaliso e New Trolls.

Grande pubblico, tanti applausi nell'ascoltare i brani del repertorio degli artistic hanno emozionato nella serata di San Lorenzo.

"Nel rispetto delle norme di sicurezza per il dopo Covid abbiamo predisposto un cartellone delle manifestazioni - commenta il sindaco Magnacca - per consentire ai sansalvesi e ai turisti di vivere in pienezza questa estate così diversa da tutte le altre".

"Vi aspettiamo tutte le sere - aggiunge l'assessore Tonino Marcello- nella consapevolezza che abbiamo necessità di riprenderci le nostre vite e di far ripartire l'economia nella consapevolezzache San Salvo vive anche di turismo e d accoglienza dei villeggianti che anche quest'anno hanno scelto la nostra città".