Il primo grande intervento di eco/sisma bonus a San Salvo è al condominio Playa1

Il 15 settembre iniziano i lavori per il miglioramento del condominio Playa1 a San Salvo marina. La ditta Strever s.p.a. è la prima a San Salvo a usufruire del superbonus del 110% per il miglioramento energetico e sismico degli immobili come previsto dalla legge 77 conversione del DL rinascita ART 119-120-121.

Il grande intervento ha un valore di sette milioni di euro e consentirà il passaggio dalla classe energetica D a A1 e il miglioramento sismico dalla classe di rischio E a C.