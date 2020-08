In piazza San Vitale la presentazione della II edizione del volume “Storia di San Salvo”

Questa sera alle ore 21.00 in piazza San Vitale a San Salvo, l’Assessorato alla Cultura presenterà la II edizione del volume “Storia di San Salvo” (con sottotitolo “Dalle origini al 2018”). La presentazione del volume sarà preceduta dai saluti del sindaco Tiziana Magnacca e dell’assessore alla Cultura Maria Travaglini

Curata da Giovanni Artese, l’opera revisiona sostanzialmente la I edizione del 1993, e l’aggiorna per il periodo 1994-2018. In particolare l’autore ha rivisto e approfondito i capitoli dedicati alla storia romana, al basso Medioevo, al Sei- Settecento e alle dinamiche del secondo Novecento. Una novità strutturale è inoltre costituita dall’introduzione di una capitolo dedicato esclusivamente alle “Tradizioni”, sia religiose che laiche.