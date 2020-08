Il comune di San Salvo mette a disposizione delle famiglie bonus per centri estivi

Centocinquanta euro mensili a bambino, con maggiorazione del 50 per cento in caso di minore con certificazione di disabilità, è la somma a disposizione per le famiglie spendibile, come voucher, presso uno dei centri estivi accreditati presso il Comune di San Salvo per quanto previsto dal Decreto Rilancio. Lo ha stabilito l’Amministrazione comunale dopo aver ricevuto l’assegnazione del fondo per le Politiche alle famiglie per i minori da 0 a 16 anni.

“Siamo stati tra i primi a predisporre i centri estivi e a prevedere il contributo per le famiglie – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – spendibile presso uno dei centri estivi che hanno presentato domanda di accreditamento presso il nostro Comune. Un’opportunità per le famiglie dove lavorano entrambi i coniugi ma ancor più per i bambini per tornare a socializzare attraverso un apposito percorso formativo realizzato dai centri estivi”.

“Sono escluse dai benefici – precisa l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis – le famiglie che già percepiscono il cosiddetto bonus baby sitter erogato dall’Inps”.

Una graduatoria sarà stilata partendo dal livello più basso per quanto riportato dalla documentazione ISEE. Le domande, redatte su apposito modulo, dovranno pervenire entro il 4 settembre 2020.