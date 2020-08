Torna per la terza volta "stelle in collina", l'evento a Cupello

Mercoledì 19 agosto è previsto l'appuntamento per la terza edizione di "Stelle in collina", una passeggiata serale tra le colline per osservare il cielo, le stelle e i pianeti. A guidare la serata ci sarà Gianni Colonna, astrofilo e socio CAI.

L'appuntamento al giardinetto "a la crucette", in via F.lli Bandiera a Cupello è previsto per le 21.00, l'escursione durerà circa un'ora e mezza e il percorso è lungo 2 km. La partecipazione è gratuita, per informazioni contattare il 3383104091