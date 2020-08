Nuovi medici alla Radiologia dell’Ospedale di Vasto

Dice la dr.ssa Maria Amato, Direttore della Radiodiagnostica dell’Ospedale “San Pio” di Vasto, che ora la Radiologia, con i nuovi arrivi, di giovani e bravi medici, incrementa il patrimonio di competenza e di esperienza.

“Sono arrivate due dottoresse che faranno un percorso condiviso, Ospedale Università, per gli ultimi mesi fino alla specializzazione. E poi saranno in squadra a tutti gli effetti per tutto il tempo possibile. Sono arrivate accompagnate dal loro Professore, Massimo Caulo, un segno tangibile del venire incontro, della formazione che esce dalla "rocca", il senso del "proviamo a lavorare insieme".

”La dr.ssa Maria Amato afferma che questo sarà un periodo di rinascita, per il recupero di tutti quegli esami che nel periodo di lockdown non è stato potuto eseguire, e si cercherà di recuperarli tutti entro settembre, riattivando la sezione ecografica, e tutte le diagnostiche.