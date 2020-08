“Notte di Vasco” 2020, settima edizione con Golinelli, Innesto, Braido e Rocchetti

Il 17 agosto, come ogni anno, piazza “C. Colombo” a San Salvo Marina si accende a suon di rock. Quello dei Senza Resa – Vasco Rossi cover band - che come di consueto saranno accompagnati dai musicisti ufficiali di Vasco.

Alla reunion del 2020 parteciperanno il sassofonista Andrea Innesto detto “Cucchia”, il chitarrista Andrea Braido, il bassista Claudio Golinelli “il Gallo” e il tastierista Aberto Rocchetti. I musicisti che hanno suonato fianco a fianco dagli anni Ottanta ad oggi con il Blasco lungo tutta la sua carriera costellata da grandissimi successi, si esibiranno a San Salvo ripercorrendo le atmosfere magiche dei concerti del rocker italiano più apprezzato in assoluto.

Nell’edizione di quest’anno i posti saranno limitati e gli spazi organizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti ma il divertimento sarà assicurato. Gaetano D’Ancona di Eventi e Servizi, organizzatore dell’evento, spiega: «Siamo alla settima edizione dello spettacolo e per noi è motivo di grande soddisfazione. È un format vincente che attrae un pubblico numeroso, abbiamo cercato di garantire lo svolgimento dell’iniziativa anche in questo anno così particolare poiché rappresenta un appuntamento fisso a San Salvo Marina». I posti a sedere saranno 400 e l’ingresso libero. «Tutto nel pieno rispetto delle normative anti Covid – sottolinea D’Ancona – Gli ingressi saranno contingentati e i posti distanziati. Raccomandiamo a tutti coloro che verranno ad assistere al concerto di portare con sé la mascherina senza la quale non sarà possibile accedere all’area dell’evento».

I Senza Resa, con la voce di Antonio Renzone, annunciano una scaletta che spazierà dai pezzi recenti a quelli un po’ più datati. Un remake tra le celebri canzoni di Vasco in perfetto stile rock.