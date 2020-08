Caso Covid su linea Vasto-Roma, oltre quaranta passeggeri chiamati a fare il tampone

Un ragazzo che viaggiava il 9 agosto sulla linea della tratta da Roma a Vasto è risultato nei giorni successivi positivo al Covid-19; tutti i passeggeri sono stati rintracciati tramite la compagnia di viaggio e convocati per effettuare il tampone. Non poche le preoccupazioni da parte amici e parenti degli interessati, che hanno paura di essere coinvolti a loro volta. I risultati delle procedure di controllo verificheranno la capacità delle misure preventive al contagio messe in atto.

Nota integrativa, Clikbus e Di Fonzo non sono coinvolte.