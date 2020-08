Il centrosinistra: “Dopo due anni il sovrappasso comunale è ancora chiuso”

“Urgente manutenzione ordinaria con ripristino della pavimentazione esistente e verifica dell’ancoraggio della ringhiera della struttura”. Queste le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Maria Travaglini nel corso dell’assise civica del 25 settembre 2018 e durante la quale, spiegando le motivazioni che avevano portato l’amministrazione comunale a chiudere il sovrappasso che collega la Marina di San Salvo all’interno cittadino del complesso ICEA, aveva aggiunto: “L’amministrazione comunale, visti i diversi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso sugli edifici e sulle strutture pubbliche provvederà, non appena possibile, a svolgere i lavori di manutenzione della passerella del sovrappasso e le relative verifiche dell’ancoraggio della ringhiera per permetterne così la riapertura”.

Ma ad oggi, dopo due anni, il sovrappasso è ancora chiuso.

Certo è che il ritardo dei lavori di ripristino dello stesso non sono da associare all’emergenza Covid visto che la città sono due anni che attende.

È questa dunque l’ennesima dimostrazione che laddove non è intervenuto il Governo e/o la Regione a guida Centrosinistra, San Salvo sarebbe oggi una città “ferma” al 2012.

Ricordiamo alla città che la verifica della struttura era avvenuta a seguito dello sciame sismico che aveva interessato il Molise nelle giornate del 14 e 16 agosto 2018 e che aveva portato l’amministrazione comunale di centrodestra a compiere una serie di sopralluoghi per verificare lo stato delle strutture pubbliche e dunque anche del sovrappasso.

Dalla relazione - presentata sempre dall’assessore Travaglini - era però emerso che il cattivo stato del sovrappasso non era legato allo sciame sismico.

Era dunque frutto dell’incuria e della assente manutenzione avvenuta negli anni. Quell’assenza di manutenzione della città che denunciamo da tempo e che ha portato l'ordinaria manutenzione della città a diventare straordinaria vista la lentezza del centrodestra di svolgere i lavori di manutenzione.

Oggi, a due anni dalla chiusura del sovrappasso, torniamo a sollecitare l'Amministrazione comunale a provvedere quanto prima al ripristino del sovrappasso e cogliamo nuovamente l'occasione per sapere quali sono le motivazioni per le quali a due anni dalla chiusura, i suddetti lavori, classificati come "urgenti", non sono ancora avvenuti.

Marika Bolognese (Italia Viva)

Antonio Boschetti (Partito Democratico)

Gennaro Luciano (Partito Democratico)

Gianni Mariotti (Partito Democratico)

Fabio Orlando Travaglini (Più San Salvo)