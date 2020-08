La revoca del Prodotto Topico in Molise finisce in Parlamento

L' interrogazione, presentata dall' on. Testamento e firmata anche dall' on. Grippa, tende a chiarire il ruolo della Prefettura di Campobasso, soprattutto in ordine a ciò che il sindaco Travaglini (nella propria ordinanza di revoca) ha definito "confronto operativo".

Ringrazio per questo le disponibilità delle deputate interroganti, le quali hanno accolto la nostra richiesta (esplicitata con trasparenza nel ns precedente comunicato stampa) per acclarare appunto il ruolo di un Ufficio periferico dello Stato.+

Sarebbe altresì da acclarare anche il ruolo avuto dal presidente della Regione Toma (che pure il sindaco cita espressamente nell' ordinanza di revoca) e per questo abbiamo chiesto analoga tutela di chiarezza a chi ha sindacato ispettivo a livello regionale (ovvero ai consiglieri regionali), ma allo stato non abbiamo trovato disponibilità.

Invero, andrebbe rilevato se l'azione della Prefettura ("confronto operativo") abbia qualche attinenza con la richiesta formulata ("per le vie brevi") dal presidente al sindaco, come da quest' ultimo esplicitato nella premessa della citata revoca.