Un vero successo il tour estivo della cantautrice Lara Molino “Donne, Santi e Briganti”

La cantautrice Lara Molino ha ottenuto un enorme successo per il suo nuovo spettacolo dal titolo “Donne, Santi e Briganti”. Si è esibita in diverse città italiane con chitarra acustica e tamburello, accompagnata dall’eclettico fisarmonicista e compositore Giuseppe Di Falco.

Ha suonato in diverse parti d’Abruzzo, partendo dalla sua città San Salvo e poi proseguendo in città e paesi come Pescara, Casoli, Cupello, Foggia e concludere ieri sera, alla grande, al prestigioso “Rocciamorgia Festival”, in Molise, a Pietracupa, in cui si è confrontata con altri importanti artisti di musica popolare come l’organettista Alessandro D’Alessandro e la cantante-attrice Caterina Pontradolfo. Il recital, “Donne, Santi e briganti”, scritto dalla cantautrice alla fine del lockdown, è molto piaciuto alla gente che ha sempre dimostrato, in tutte le tappe del tour, di gradire particolarmente il suo repertorio. Lara Molino ha proposto le sue canzoni in lingua abruzzese, (alcune inedite, altre della tradizione popolare abruzzese) e antichi canti in altri dialetti: siciliano, marchigiano, romanesco, napoletano.

A fine agosto, dopo una piccola pausa, tornerà in studio di registrazione per il nuovo singolo che uscirà in autunno e per incidere nuovi brani, non ha mai smesso, infatti, di comporre, ricercare, studiare. A settembre riprenderà le sue attività con l’Associazione Culturale “Nonsolomusica” ed ovviamente le sue interviste su Nonsolomusica Radio.