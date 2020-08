Mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6. Il Prefetto di Chieti: “polizia municipale non può fare multe”

Dopo l’ordinanza in vigore dal 17 agosto che comporta l’obbligo della mascherina dalle 18 alle 6, il Prefetto di Chieti ha inviato una comunicazione ai sindaci della provincia poiché la norma in questione non deve essere rilevata e controllata dalla Polizia municipale.

Attualmente, dunque, i vigili non possono effettuare multe relative al mancato uso delle mascherine.

Questa mattina intanto, il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e l’assessore Fabio Raspa si sono recati in prefettura per comprendere a fondo la questione e decidere sul da farsi.