Ricky Ramundo appende gli scarpini: grazie a tutti per le emozioni vissute

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo le dichiarazioni di Riccardo Ramundo, Sansalvese e bandiera della Us San Salvo; ecco a Voi lettori le dichiarazioni del beniamino delle tifoserie, un campione di vita e di sport, un ragazzo fisico e mente ad alto valore sportivo:

"ho ricevuto alcune richieste da parte di alcune squadre, ma anche se fisicamente non sono completamente scarico, mentalmente non mi sento pronto. Solo bei ricordi con il calcio giocato ma anche rammarico per un mondo che quasi non riconosco piu. Quest'anno è stato un anno di scoperte e di nuove avventure. Dopo un grosso infortunio e una breve esperienza con gli amici del Gs Montalfano ho avuto la possibilità di seguire i bimbi dell'academy Sporting San Salvo. E posso dire a gran voce che sono loro che hanno insegnato tanto a me e mi dispiace, mi mancheranno tanto. Del calcio giocato ho solo bei ricordi, tanto sudore, la maglia dell'US la mia seconda pelle, una fantastica promozione con il Cupello, io sul rettangolo e i "miei fratelli" sugli spalti a sostenere la squadra. Al calcio devo tanto e sono soddisfatto per quello che ho fatto con e per la Us San Salvo. Per il momento scelte di vita personale mi portano a cambiare strada e città, ma ringrazio tutti i dirigenti, i compagni di squadra e i tifosi. Spero di aver lasciato un bel ricordo, ho sempre lottato e dato anima e cuore!"